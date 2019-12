Denuncian a Mauricio Macri y numerosos funcionarios por el acuerdo con el FMI

Mauricio Macri transita los últimos días en el gobierno para pasar a una agenda muy apretada en la Justicia. Y es que, a una semana de terminar con su gestión, fue denunciado por "delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Este segundo acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo", argumenta la denuncia.

Además, los denunciantes explican que "desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".

La denuncia fue realizada por Claudio Raúl Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Emanuel Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ambos apuntaron penalmente contra el presidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y Guido Sandleris, titular del Banco Central.

A dichos funcionarios les adjudican "los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, previstos y reprimidos en el artículo 248 del Código Penal y de administración fraudulenta contra administración pública". La denuncia tramita por el Expediente N° 8.853/2019 y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Dr. Sebastián Roberto Ramos.

Por último, no dejan escapar la responsabilidad del organismo económico internacional, al que definen como "cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri" por "instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales".