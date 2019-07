Denuncia de Nisman: el juez Claudio Bonadio citó a declarar como testigo a Alberto Fernández

El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar al precandidato presidencial Alberto Fernández a declarar como testigo en la causa que se investiga el presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a través del a firma del Memorándum con Irán.

Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado lo citó como testigo a raíz de unas declaraciones de Fernández del momento en los cuales se firmaba el memorándum, en 2013.

LEA MÁS Lagomarsino, sincero: "Me tienen los huevos al plato, sube el pan y reviven a Nisman"

En declaraciones al programa de Luis Novaresio, Fernández sostuvo que la causa "la tiene que resolver al Justicia". "Yo no tengo ninguna duda de que no fue el gobierno de Cristina porque fue el gran perjudicado por su muerte. Esa muerte no se le puede imputar a Cristina, es un delirio", agregó.

Por esta causa, Bonadio pidió la prisión preventiva de la ex presidenta, que no se puedo efectivizar porque ahora es senadora. Sí estuvo detenido Carlos Zannini y Héctor Timerman, quien fue "beneficiado" con la prisión domiciliaria por la grave enfermedad que padecía.