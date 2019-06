Ricardo Cirielli, secretario General de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, habló sobre las asambleas realizadas en Aeroparque que provocaron demoras y cancelaciones en los vuelos: “Aerolíneas y Austral modificaron un manual por la que van a desaparecer los despachantes operativos, un montón de puestos de trabajo”.

En diálogo con el programa “Habrá Consecuencias” de El Destape Radio, Cirielli denunció que “quieren bajar la seguridad aérea para ahorrar salarios. Hablamos con la empresa pero no quieren modificar nada” y que “sin los despachantes operativos el avión no puede salir. Pero Aerolíneas junto con el Gobierno dispusieron que no sean necesarios”.

Asimismo, el sindicalista afirmó que “esto es como el caso de Chapecoense. Se estrelló porque no calcularon el combustible. El despachante operativo es el que hace ese trabajo”.

“El Gobierno, Macri, siempre quiso que Aerolíneas Argentinas desaparezca. Fue por eso que dejaron ingresar a las low cost”, denunció Cirielli.