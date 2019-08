De los elogios a Skay Beilinson al "que se vuelvan a juntar": el Indio Solari habló de todo

El Indio Solari volvió a dar una entrevista y no omitió un tema ineludible en su vida y en su historia: Los Redondos. El músico le mandó un mensaje a su público y también a su viejo compañero: Skay Beilinson. En diálogo con el periodista y escritor Marcelo Figueras, en una nota para el programa Big Bang que se emite por El Destape Radio de 19 a 21, aseguró que, "como guitarrista, es el mejor que hubo acá".

"Ahora que estamos cerca de la despedida, me gusta esa cosa del jugador de póker que deja las cartas ahí porque confía que nadie, cuando él se vaya, le va a mirar el juego para ver en la próxima partida para tener ventaja. Esa es una manera digna. Casi en silencio", dijo El Indio.

A propósito de una eventual vuelta de la banda, El Indio fue categórico: "El público es dueño de las canciones pero no es mi dueño. No me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo tengo que sorprenderlos. Ese es el negocio. Pateando el tablero y haciendo la música que se me ocurre a mí. Y pagar la consecuencia. Si no les gusta no lo van a comprar los temas que vamos a bajar de los satélites, el rocanrol de los satélites (risas)".

Tampoco se escondió a la hora de hablar sobre una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional: "De Los Redondos, más allá de la explosión que tuvimos internamente, todo el mundo quería y quiere que nos juntemos. No tiene porque ser así".

LEA MÁS El hombre entre las misas: del Indio a Cristina

Sobre su viejo compañero en Los Redondos, Skay Beilinson, Solari fue determinante: "Lo admiro como guitarrista. Y como guitarrista creo que es el mejor que hubo acá".

Este contenido lo hicimos gracias al aporte de nuestros suscriptores. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información.