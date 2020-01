David Lynch cumplió 74 años y los festejó con un oscuro cortometraje en Netflix

De manera inesperada y sorpresiva, Netflix lanzó ayer What Did Jack Do?, un corto de 17 minutos escrito, dirigido y editado por David Lynch, la mente detrás de cintas nominadas al Oscar como The Elephant Man, Blue Velvet y Mulholland Drive, y de la aclamada serie de culto Twin Peaks. Lynch lo hizo de nuevo: creó una pequeña maravilla fiel a su estilo lúgubre.

Grabado en blanco y negro, el corto muestra al propio Lynch como un detective que busca resolver un asesinato y para eso interroga a Jack, un lindo mono que lleva un traje pequeño y habla, dando como resultado un cortometraje muy extraño, inquietante, y con una atmósfera lúgubre, algo que el cineasta maneja a la perfección. La premisa delirante esconde algunos secretos que solo Lynch podría introducir, como temas del calibre de la búsqueda del verdadero amor.

La propuesta encaja en la filmografía del director y la presencia de un mono no altera ni confunde el interés de quien pase por la experiencia. Porque cada trabajo de David Lynch es, en su totalidad, una experiencia. Perturbadora en la mayoría de los casos. El guiño a Twin Peaks se asoma como un espectro durante todo el corto y los fans de la serie sabrán capturarlo.

Lynch rodó 'What Did Jack Do?' en 2016 y lo estrenó en el Festival of Disruption de Nueva York en 2018, pero hasta ahora había sido imposible verlo online, hasta ahora que puede verse en Netflix. ¿Estamos ante la primera de muchas colaboraciones entre el director y el gigante de streaming on demand? Esperemos que así sea.