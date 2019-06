Daniel Lipovetzky : "Sentí desazón por no quedar en la lista"

El diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetzky confesó desilusionarse ante la decisión de su partido de no incluirlo en la lista de precandidatos nacionales: "Claramente, cuando uno tiene una expectativa que no se cumple, uno siente cierta desazón".

En diálogo con Métodos Poco Claros, que conduce Ezequiel Orlando los viernes de 19 a 21 por FM La Patriada, confirmó que “(hubieron) acercamientos de personas (de la oposición) con las que he trabajado para conseguir consensos”.

Lipovetzky explicó: "siempre uno tiene una expectativa cuando uno tiene que renovar su banca. Yo creía que mis cuatro años de experiencia como diputado y articulador de muchos consensos era importante para lo que venía".

Sin embargo ante la complejidad de un cierre electoral tuvo presente que “en el proceso del cierre de listas no entran todos”. En la misma línea explicó: “Estoy a favor del recambio. Siempre creí que había que ampliar Cambiemos". Aunque aseguró que "claramente, cuando uno tiene una expectativa que no se cumple, uno siente cierta desazón".

"La decisión de Cambiemos de no incluirme en la lista no creo que haya tenido que ver con mi posición de que el aborto debe ser legal y que se terminen los abortos clandestinos", observó y explicó que "en las listas hay muchos candidatos que están a favor del aborto y otros en contra. Eso demuestra la diversidad de nuestro espacio".

El congresista confirmó que "no hubo propuestas formales, pero sí acercamientos de personas con las que he trabajado para conseguir consensos. A todos les dije que mi compromiso es con nuestro espacio político. Me entusiasma hoy trabajar como candidato provincial". Y sentenció: "No está en análisis el cambiarme de espacio político".

Al ser consultado sobre las PASO, observó que “fueron una buena herramienta, pero en estas elecciones no hay disputa dentro de los espacios en las candidaturas presidenciales”. Pero fue contundente al aclarar que "no pueden cambiarse las reglas a tan poco tiempo de las elecciones".

Para finalizar, se refirió al reciente acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. “Nos va a permitir incrementar las exportaciones, más del 80% de los productos argentinos van a tener acceso inmediato a la Unión Europea”, afirmó y agregó que “además es histórico por ser entre dos bloques de países”. "Siempre los acuerdos de liberalización comercial son recíprocos. Este acuerdo se demoró 20 años en firmar porque la Unión Europea no quería sacarle los aranceles a las importaciones del Mercosur", concluyó Lipovetzky.