Cuándo es el próximo feriado de Carnaval 2020

Como todos los años, habrá dos días que serán feriado por Carnaval en el mes de febrero. Se trata de un fin de semana largo inamovible que tiene como objetivo principal potenciar el turismo interno.

Según el Decreto 717/2019 publicado en octubre del año pasado, el Gobierno Nacional determinó que el próximo 24 y 25 de febrero será feriado por Carnaval. Es decir, que será un finde extra largo de 4 días que van desde el sábado 22 de febrero hasta el martes.

El documento fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri, y en el mismo se aclaró que se trata de feriados y no de “días no laborables”, por lo que tanto los organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a darles estos descansos a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlos según lo establecido en la ley.

Ambas fechas serán también las últimas jornadas de los corsos en la Ciudad de Buenos Aires: el lunes de 19 a 2 de la mañana, y el martes, de 19 a 00. El último fin de semana no tendrá estas celebraciones porque deben ser exclusivamente en febrero y el último domingo ya será 1º de marzo.

Muchas familias viajan a distintos puntos del país para celebrar esta fecha como, por ejemplo, a Corrientes, Gualeguaychú o Tilcara. Uno de los eventos más importantes será el lunes 24, ya que después de diez años habrá una nueva edición del tradicional desfile de la Avenida de Mayo. Será entre las 16 y las 22 e incluirá murgas, stands de comida, actividades para los más chicos y diversas propuestas artísticas.

Los próximos feriados serán recién en marzo. El 23 habrá un feriado puente con fines turísticos y el 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.