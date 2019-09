Cristina contó cómo se enteró de la presión de Macri a Pallarols por el bastón presidencial

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, contó que hace un año se enteró que el gobierno fue a ver al orfebre Juan Carlos Pallarols porque sospechaba que habían hecho una "macumba" al bastón presidencial.

La senadora se mostró preocupada por el futuro de la Argentina al manifestar que quienes dirigen el país creen en esas cosas. Cristina contó que se enteró debido a que un amigo fue a pedirle una obra a Pallarols para agasajar a su esposa por las bodas de plata. En ese momento, el artista le contó que recibió las presiones desde el gobierno de Cambiemos.

"La verdad todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre. Yo no podía creer cuando pasó todo eso y los medios de comunicación hegemónicos decían que estaba aferrada al poder", sostuvo Cristina en la presentación de Sinceramente en La Matanza.

Pallarols reveló las consecuencias que sufrió en su estado de salud tras el rechazo del bastón presidencial por parte de Mauricio Macri y contó detalles de las sospechas que motivaron al gobierno a realizarle semejante el planteo de una supuesta macumba de Cristina Kirchner.

"El enojo, la bronca y la tristeza me hizo caer en una pancreatitis, estuve en coma varios días y perdí la vesícula. Yo no me tomo estas cosas a chiste", aseguró Pallarols, entrevistado por Viviana Canosa.

“Un día me llama una persona que decía ser del Gobierno entrante y me consulta si le había prestado el bastón a la Presidente Kirchner para hacer una macumba. Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tiene que saber".

"Yo había dado la orden a mi secretaria que, si no se hacía la ceremonia, que no se le entregara el bastón a nadie. Porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Pero lo vinieron a buscar, medio de prepo, la amenazaron y ella con mucha garra empezó a gritar y se armó un lío", agregó.