Crimen en Gesell: Identificaron al rugbier que filmó el video de la golpiza que causó la muerte de Fernando Báez Sosa

La pericias sobre los teléfonos celulares de los acusados confirmaron que al menos uno de los diez rugbiers detenidos por el crimen filmó el ataque a Fernando Báez Sosa el pasado 18 de enero.

Ahora se confirmó que Lucas Pertossi fue el encargado de grabar el video del delito. Las pruebas fueron encontradas por la Policía Federal en su aparato telefónico.

Todavía se desconoce si el video fue viralizado a terceros y tampoco se sabe la duración del mismo, pero sí que fue filmado en alta definición.

Los archivos a analizar son varios y esta mañana los abogados de la querella liderada por Fernando Burlando se dirigirán a la UFI número 6 para copiar el material con discos rígidos externos. El video del ataque y las otras filmaciones son una prueba clave que podría romper el pacto de silencio de los acusados.

Lucas Pertossi es un jóven de 20 años que trabajaba como técnico en seguridad e higiene y fue partícipe necesario del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Recientemente se difundió un audio en el que expresó: "Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”.