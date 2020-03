En las últimas horas, la Secretaría de Deportes liderada por Inés Arrondo confirmó que se suspenden las actividades deportivas en la República Argentina durante el mes de marzo debido al coronavirus. Así lo manifestó Daniel Díaz, subsecretario de deportes, en diálogo con TN. Se hará principal énfasis en las competiciones que tengan participación internacional, ya que se debe evitar el ingreso al país de personas provenientes de los focos de conflicto.

Se busca evitar la propagación del virus en el país: por ahora no se incluye a la Copa Libertadores ni a la Superliga

"Tuvimos que avanzar las disposiciones internacionales y todo lo que sea internacional, que claramente fue avisado a las federaciones. El resto de la actividad nacional, por este momento sigue como estaba planeado. Cuando hay un privado y hace una actividad de montaña no federativos, tiene que cumplimentar con la reglamentación", manifestó Daniel Díaz.

#URGENTE La secretaría de Deportes suspendió todo evento deportivo que incluya la participación de países donde hay alta circulación de Coronavirus durante el mes de marzo para evitar la propagación del Coronavirus en el país.



Por ahora, no incluye Libertadores ni Superliga. pic.twitter.com/PuKeglb5tF — Juan Amorín (@juan_amorin) March 11, 2020

A su vez, agregó sobre quienes podrían proceder de países con focos graves de infección: "La norma es que tienen que estar aislados los días correspondientes". De este modo, han quedado suspendidas las competencias que están reguladas bajo el ala del organismo regulado por Arrondo. ¿Qué pasará con el fútbol? "No tengo la determinación que se tomó, en este momento no te lo puedo decir. Esa información no la manejo en este momento", agregó Díaz.