Coronavirus: paso a paso cómo lavarse las manos para evitar el contagio

Con la declaración de la pandemia y más de siete mil muertos a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó cómo debe hacerse un correcto lavado de manos para evitar el coronavirus y otras enfermedades, ya que son la principal vía de transmisión de gérmenes y su higiene es la medida más importante para evitar infecciones varias.

Según el instructivo, el lavado debe durar entre 40 y 60 segundos. Para ello es necesario mojar las manos con agua, depositar una cantidad de jabón suficiente y frotar las palmas entre sí para luego hacerlo entrelazando los dedos.

Acto seguido, hay que frotar el dorso de las falanges de una mano con la palma de la otra, los pulgares con rotación, las uñas, enjuagarse con agua, cecar las manos con un paño descartable y cerrar la canilla con una toalla, como indica la imagen.

Dentro de las indicaciones, la OMS recomienda aplicar crema o loción protectora una vez al día, pero no lavarlas inmediatamente después de aplicar alcohol ni usar agua caliente para hacerlo.

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó desarrollar esta práctica higiénica de forma frecuente, preferiblemente con agua y jabón pero también con alcohol en gel. Además, sugirieron toser o estornudar sobre el pliegue del codo o usar pañuelos descartables y no llevarse las manos a la cara.

Para los ambientes, propusieron la ventilación de la casa y lugar de trabajo, así como desinfectar objetos que se usan con fercuencia, no automedicarse y no ir a la guardia en caso de presentar síntomas. Para no colapsar el sistema de salud, lo correcto es consultar al 107 en la Ciudad de Buenos Aires, al 148 en la Provincia o al 0800-222-1002 a nivel nacional.