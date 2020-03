Coronavirus: la furia de Yanina Latorre contra sus vecinas porque la quisieron escrachar por romper la cuarentena

La mediática Yanina Latorre fue víctima del escrache que realizaron sus vecinas en su contra, cuando la encontraron caminando en plena cuarentena obligatoria. Lo cierto es que la panelista volvía de hacer las compras del supermercado, ante la actitud de sus vecinas hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

A través de un video, la ex modelo arrancó: “Este mensaje es para esas hijas de puta, como no tienen nada que hacer o no tienen idea de nada, están colgadas en la ventana, o la pelotuda esa del orto que estaba colgada del balcón y me vió”.

Cuanta paz me transmite @yanilatorre con estas stories que me dan vida en esta tarde pic.twitter.com/lGjBCaYRMF — Juan Ignacio (@juanip_) March 22, 2020

Acto seguido, aclaró: “¡Se puede ir al super y a la farmacia caminando! Si te para la Policía y estás yendo al super o a la farmacia caminando ¡Te dejan seguir! ¡Yo estaba yendo al super!”. Y arremetió: “Volví del super y cuando estaba todas ustedes pedazos de forras agazapadas con el teléfono y me vieron con las bolsas, se los tuvieron que meter en el orto”.

Para el final, la mediática les advirtió a sus vecinas que publicaría todos los chats del grupo del barrio privado en el que la estaban escrachando.