Coronavirus: Entre Ríos ya se prepara para la siguiente fase sanitaria

El sistema de salud de Entre Ríos sigue trabajando en la fase de contención del coronavirus, pero ya se prepara para la siguiente etapa, aguardando además que probablemente crezca el número de infectados. Así lo dejó entrever el titular del Área de Epidemiología de la cartera sanitaria, Diego Garcilazo, en una conferencia de prensa brindada este lunes al mediodía.

Actualmente en la provincia hay cuatro casos confirmados, junto a 22 en estudio. Otros 21, en tanto, ya fueron descartados. La hipótesis de un posible crecimiento de pacientes se basa en el hecho de que los casos sospechosos se han duplicado en pocos días: “Es importante el control para evitar la transmisión de la enfermedad. Estamos notando semana a semana que los casos que ingresan en estudio se han multiplicado”.

CÓMO SE PREPARA EL SISTEMA SANITARIO

Los hospitales de la provincia se preparan, en tanto, para un posible brote del virus. A los efectores de cabecera de cada departamento se suma ahora el hospital De la Baxada de Paraná, construido en un 90% al 2015 y nunca finalizado en la era de Mauricio Macri. Como ya dio cuenta El Destape, el nosocomio –financiado con recursos del PAMI- fue completamente abandonado en la gestión de Cambiemos, a la par de otros recortes brutales que sufrió el sistema de salud en general en el país y que tuvieron su repercusión en Entre Ríos.

Este lunes, de hecho, el propio gobernador confirmó que se está trabajando en el hospital, aunque no brindó más detalles. Carlos Ramos, el director, le aclaró a El Destape que, por el momento, han pedido ser cautelosos al respecto. Desde el Ministerio de Salud, en tanto, confirmaron que no pueden dar mayores precisiones hasta tanto no haya guiño oficial.

“Hemos estado trabajando incesantemente durante el fin de semana y continuaremos. Estamos abocados a la fase de contención para trabajar sobre los efectos que nos representa la pandemia pero también pensando en las siguientes fases” resaltó el gobernador Gustavo Bordet este lunes.

El mandatario destacó además: “Estamos haciendo un gran esfuerzo, que seguro tendrá repercusión en lo económico en un futuro. Por ello, por los que no van a tener ingresos, debemos respetar el autocuidado y aislamiento”.

En esa ocasión, Bordet anunció la compra de 60 respiradores, la producción local de alcohol en gel por parte de industrias entrerrianas y la confección de ropa de insumos de trabajo. Todo ello con recursos del Tesoro Provincial: “Entre todos llevamos adelante la emergencia para superarla sin que se propague el virus”.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, dio cuenta a su vez del trabajo profundo en materia operativa que se lleva adelante desde su cartera: “Cada centro de salud tiene una nómina con aquellos que pertenecen a grupos de riesgo”.

La titular de la cartera sanitaria ha tenido un fin de semana intenso: mantuvo contacto con especialistas a través de una videoconferencia promovida por el Ministerio de Salud de la Nación junto a pares de otras provincias; trabajó en la actualización de protocolos y encabeza un plan de trabajo rector para toda la provincia, con más de 100 personas abocadas en simultáneo a la pandemia.

CONTROL Y DETENCIONES

No fueron fáciles los primeros días de cuarentena en la provincia. Intendentes de muchas localidades han tenido que salir personalmente a concientizar a la población respecto de la importancia de quedarse en sus casas.

Por citar dos ejemplos: en Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, el propio presidente municipal encabezó un operativo de control en las calles junto a la Comisaría local. El funcionario incluso recurrió a las redes, a través de un Facebook Live, para hablarle a los vecinos y pedirles que se queden en sus casas. Fuentes del municipio confirmaron a El Destape que la situación había cambiado notablemente.

En Sauce de Luna, ciudad del departamento Federal, el propio intendente, Pablo Soreira, se sentó en el ingreso de la ciudad para controlar quién y por qué motivo llegaba o se iba de la ciudad, junto a agentes de la Policía.

El jefe de la Policía, Gustavo Maslein, confirmó este mediodía que un total de 159 personas fueron detenidas entre el viernes y el domingo, como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Presidencial. Se labraron además 1300 actas de notificación de cuarentena y 1000 por incumplimiento primario del DNU.