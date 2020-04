Coronavirus en Argentina: los africanos del baile con el ataúd quieren venir al Bailando

El video viral de un grupo de bailarines de África en un funeral tienen intenciones de viajar a Argentina, cuando todo se normalice, para participar del certamen Bailando por un Sueño. Así lo confirmó Benjamín Aidoo, el ideólogo de dar ese peculiar servicio fúnebre junto a sus Dancing Pallbearears en Ghana.

La periodista Noe Antonelli logró rastrear a Aidoo y mantener una breve entrevista con el bailarín."Empecé con este negocio allá por 2003, 2004, llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años, muchísimo tiempo", arrancó Aidoo.

El artista no está ajeno al furor mundial que generó su baile en las redes y según aseguró, recibe consultas de todas partes del mundo. Quien arrancó todo fue un joven en Rusia.

“En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada y que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz", expresó. También contó que en Ghana no rige la cuarentena total.

En tanto, la periodista aprovechó el momento para contarle a Aidoo del programa Bailando por un Sueño y que se barajó la posibilidad de que Marcelo Tinelli quiera tener a los Dancing Pallbearers en su pista.

"Cuando nos inviten a ir a Argentina vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa, sí, vamos a bailar con vos Noe", concluyó con humor.