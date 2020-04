Coronavirus en Argentina: el insólito ataque de Alfonso Prat-Gay a Pedro Cahn que generó repudio en las redes sociales

El ex ministro de Hacienda y Finanzas durante el macrismo Alfonso Prat Gay fue el foco de críticas en las redes sociales por atacar al infectólogo y asesor presidencial, Pedro Cahn, quien explicó por qué sería un riesgo habilitar la actividad física.

El ex funcionario, recordado por decir ocho veces seguidas “no sé” en una conferencia de prensa, ahora criticó la respuesta del especialista quien dijo: “Optamos por la prudencia. Existen referencias que indican que al hacer ejercicios las personas respiran de una manera más agitada y con menor control. Ante la duda, y al no tratarse de algo esencial, sugerimos por ahora decirle no a la actividad física. No sabemos si es peor que caminar, pero seguro que mejor no va a ser", agregó el especialista, que reconoció que le gusta correr”.

"No sabemos. Pero, por las dudas, te lo prohibimos".



Gobierno de infectólogos. pic.twitter.com/u1dZxaOdwT — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) April 27, 2020

En su cuenta de Twitter, Prat Gay disparó: “No sabemos. Pero, por las dudas, te lo prohibimos", e ironizó con la frase “Gobierno de infectólogos”.

Su crítica no cayó bien entre los usuarios de Twitter, quienes le recordaron cuando justificó el tarifazo comparando la suba de las tarifas con la compra de dos pizzas, o que fue uno de los primeros en abandonar al “mejor equipo en los últimos 50 años”.

Es verdad, tienen que decir "no pasa nada, corran tranquilos" y después, cuando resulta que era nocivo, decir "uh, bueno, pasaron cosas". Con razón rompieron todo, eh. — Diego Mancusi (@diegomancusi) April 27, 2020

Sos un idiota Alfonso. Del tipo de idiota irresponsable. ¿Leés lo que publicás? De tanto fugar guita se te fugaron las neuronas. — Horacio Torres ✌🇦🇷 (@Horacio246) April 27, 2020

que lo mida en pizzas, BB — Tuitero K (@cadavezmask) April 27, 2020