Coronavirus: el pedido Alberto Fernández a los turistas que se fueron a Monte Hermoso

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje público a las decenas de personas que, tras las medidas presentadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, fueron hasta Monte Hermoso de "turismo" y llenaron la ruta de entrada a la ciudad balnearia.

En un fuerte mensaje en redes sociales, Fernández escribió: "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!".

El mandatario salió, de esta forma, a marcar que estas personas tomaron la suspensión de clases como si fuesen unas vacaciones cuando, el propio Alberto Fernández, había dicho que "esto no lo eran".

El pedido de Alberto se conoció después de que anuncie diferentes medidas con respecto al trabajo, a la suspensión de clases y a las licencias para distintos grupos de riesgo.