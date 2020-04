Coronavirus: Basilotta destrozó a los empresarios que despiden empleados y elogió a Alberto Fernández

En el marco de las sucesivas noticias que hablan de despidos y recortes salariales, el dueño de la firma Guaymallen, Hugo Basilotta, disparó contra los empresarios que asumen este tipo de actitudes en medio de la pandemia por el coronavirus. “Llegó el momento de perder”, aseguró, en un claro mensaje contra sus pares.

A través un reportaje en Bae Negocios, criticó la postura de ciertos actores de la economía: “Veo mal los despidos y las suspensiones de trabajadores. De ninguna manera puede pasar, eso es lo último que tiene que hacer un verdadero empresario, nunca despedir a sus trabajadores”. Al mismo tiempo, agregó: “Llegó el momento de perder, hay que saber perder en la vida y estamos preparados. Esa es la realidad, se enoje quien se enoje”.

"En el rubro nuestro no se fundió nadie, nadie echó, ni abandoné de pagar y tengo bastantes colegas. Hay gente que realmente no podrá pagar y el Estado le dará una mano”, sostuvo. En se sentido, fue muy duro contra los grandes empresarios que fueron en otra dirección: “Me gustaría ver los pasaportes y todas las propiedades que tienen muchos de los que se quejan”.

“Nos toca aguantar. No puedo exponer a los 200 trabajadores a que se enfermen. No es un producto esencial ni es arroz, ni fideos, es una golosina popular, la que más se consume en el país. Tenemos que priorizar la salud. Estoy de acuerdo con lo que dijo el Presidente: Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que se pierde no la recuperamos más ”, destacó el empresario.