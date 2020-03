En las últimas horas, y en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, un árbitro de fútbol realizó una curiosa publicación en la que se ofreció a ser insultado para no perder la "estabilidad mental" ante la pandemia.

Jano Castro, juez de la tercera división de España, fue protagonista de esta sugerente oferta que se hizo viral en las redes sociales. Luego, el protagonista borró su tuit alegando cuál era su intención: "No es justo que una persona se sienta mejor insultando a otra".

"Hola, soy árbitro de fútbol desde hace 10 años. Si estos días necesitas insultar a alguien para no perder tu estabilidad mental, de forma que los que viven contigo salgan perjudicados, háblame y te paso mi número para que me mandes audios", fue el mensaje de Castro, quien confesó haber recibido varios audios y videos.

Hola amigos! He borrado el famoso tuit, mi intención era precisamente denunciar que no es justo que una persona se sienta mejor insultando a otra. Sé que en el fútbol no se insulta a la persona, sino a la figura, pero debéis ser conscientes que detrás hay una persona como yo,