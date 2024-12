El sabor riojano en lo más alto: dos aceites de oliva fueron galardonados en un prestigioso concurso internacional

La provincia de La Rioja nuevamente se destaca por su producción de aceites de oliva. En esta oportunidad, la Unidad Didáctica Productiva de Aceites de Oliva Solar de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) fue galardonada en el Concurso Internacional de Aceite de Oliva Cuyo Oliva 2024, realizado recientemente en Maipú, provincia de Mendoza.

El prestigioso certamen reunió a productores de países como Argentina, Chile, Uruguay y España, el cual se consolidó como un evento de referencia para el sector. David Brizuela, encargado de la Unidad Didáctica Productiva de Desarrollo y Laboratorio de Aceites de Oliva Solar, subrayó el trabajo y el compromiso detrás de estos logros.

La merecida premiación

El Blend lote 47, con una calificación de 90.1 puntos, obtuvo la Gran Medalla de Oro, mientras que el Blend lote 51 alcanzó la Medalla de Plata con 79.8 puntos. Estos reconocimientos destacan la calidad y excelencia de los productos desarrollados por la UNLaR en un escenario competitivo de nivel mundial.

Según explicó Brizuela, la producción de estos aceites responde a estrictos criterios de calidad, que incluyen la selección de frutos según su madurez, variedad y estado sanitario. "Todas las moliendas se van haciendo a partir de la calidad, la madurez, la variedad y del estado sanitario, entonces lo que se pretende es separar esa producción y cada una tiene un lote asignado, es un lote único que se hace y ese se seleccionan los mejores y se envían las mejores muestras para participar del concurso", detalló el referente.

Por su parte, el rector de la UNLaR, Daniel Quiroga, recorrió esta semana las instalaciones de la Unidad Didáctica Productiva en el Parque Tecnológico, acompañado por la secretaria de Ciencia y Tecnología, Alicia Parodi. Durante su visita, felicitó al equipo de trabajo por el esfuerzo que permitió alcanzar estas distinciones internacionales.

Cabe destacar que las instalaciones fueron reacondicionadas gracias a un proyecto de fortalecimiento financiado por el Gobierno Nacional. Este apoyo permitió optimizar las áreas productivas, reforzando la capacidad técnica y tecnológica de la unidad.

Argentina en el Top 10 de productores de aceite de oliva, con La Rioja a la cabeza

La olivicultura argentina es desde hace años un sector estratégico para el desarrollo de las economías regionales, ya que produce entre 30.000 y 35.000 toneladas de aceite de oliva. Esto posiciona a la Argentina entre los diez principales países productores de aceite de oliva extra virgen a nivel mundial, promediando el 1% de participación en la producción total. Cabe señalar, que la principal provincia productora de aceites de oliva es La Rioja, con 26.000 hectáreas sembradas.

Según un relevamiento realizado en 2023 por la Federación Olivícola Argentina (FOA), la olivicultura cubre un total de 70.000 hectáreas productivas en el país. La mayor parte de la producción, aproximadamente 22.000 a 24.000 toneladas, es destinado a la exportación, dado que el consumo interno total en el país está muy por debajo de los consumos de los principales países consumidores de la categoría.

El consumo per cápita en Argentina ronda los 200 gramos anuales, haciendo un consumo interno total de unas 7.500 a 8.500 toneladas anuales; mientras que en Uruguay el consumo per cápita se eleva a unos 400 gramos anuales, y en Chile llega a alcanzar el kilo. Por su parte, países mediterráneos como España, Italia, Túnez y Turquía se ubican por arriba de los 13 kilos per cápita, y en Grecia los consumos anuales rozan los 22 kilos por persona.