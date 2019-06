Córdoba: Iveco, de Cristiano Rattazi, planea despedir a 200 trabajadores en noviembre

La industria automotriz está en fuerte retroceso y desde noviembre próximo, la fábrica de camiones Iveco ubicada en Córdoba podría quedar reducida a la mitad, según denunciaron los gremios del sector.

El secretario general del sindicato de obreros metalmecánicos cordobés (SMATA), José Porras, dijo que la empresa que pertenece al conglomerado Fiat Chrysler Automobiles (FCA), cuyo CEO en Argentina es el empresario militante del macrismo, Cristiano Ratazzi, les informó a los trabajadores que desde noviembre no se fabricarán más cabinas en la planta de la localidad de Ferreyra. "Se importarán desde Brasil, desde la planta que Iveco tiene en Sete Lagoas", indicó el gremialista y alertó que la movida empresarial implicará la pérdida de "200 puestos de trabajo”. El Destape intentó comunicarse con funcionarios del gobierno de Córdoba para conocer más detalles sobre esta situación, pero no obtuvo respuesta.

“Estamos en estado de alerta y movilización; esta es una amenaza concreta y notoria de la pérdida de derechos laborales y de la fuente de trabajo. Nos informaron unilateralmente, no hubo posibilidad de negociación. Si pasa esto con las cabinas ¿qué seguridad tenemos que no pase con el resto del camión?”, advirtió Porras a El Destape.

Ratazzi, abierto militante de Cambiemos y de las políticas económicas de Mauricio Macri minimizó la semana pasada el plan de suspensiones de sus empresas. "Son cosas que pasan, no es tan grave", dijo el empresario la semana pasada en el programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, llegamos a tener 900 empleados trabajando

Desde Iveco detallaron que la situación en Córdoba se debe a que “se está llevando adelante un proceso de readecuación productiva para poder seguir siendo competitivos". La empresa indicó que el proceso "implica la continuidad del programa de retiros voluntarios y la reconversión de algunos proyectos por otros”. También le admitieron a El Destape que “la prioridad (de su proyecto empresario) es Brasil, no Argentina”. Según la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), entre los meses de enero y mayo de este año, Iveco acumuló una baja interanual de 40,7% en los patentamientos.

“En Ferreyra se fabrican los modelos Tector 170, 240, 260; Hi Road 360, 440, 480 y 560, y Cursor 9 y Cursor 13. Tenemos las secciones de chapa, pintura y ensamblado. Desde noviembre, esos sectores desaparecerán con la pérdida de 200 puestos laborales, son 200 familias que no tendrán trabajo. Ya sufrimos el caso del modelo Hi Way que ya se está produciendo en su totalidad en Brasil y en Córdoba sólo se lo ensambla”, cuestionó Porras.

Ayer, durante el acto realizado en Casa de Gobierno por los anuncios de la Provincia por la quita del impuesto de Sellos para el plan “Junio 0 Km”, el líder del SMATA Córdoba le entregó al gobernador Juan Schiaretti y a los ministros Omar Sereno (Trabajo) y Roberto Avalle (Industria y Comercio) un documento donde denuncia la situación del sector: El gremio tiene previsto mantener una reunión con funcionarios nacionales esta semana en Buenos Aires. Por su parte, el gobierno de Córdoba no se expresó sobre la problemática.

Pese a que tiene una capacidad instalada para 1.500 operarios, actualmente en la planta de Iveco en el barrio cordobés de Ferreyra trabajan 400 obreros que se dividen en los sectores de cabina y montaje, por lo que si se cumple el anuncio de la patronal, sería despedido el 50% de su personal.

Porras aportó un dato que no pasó desapercibido: “Durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina, llegamos a tener 900 empleados trabajando. Hoy somos 400, con la amenaza de quedar sólo 200".