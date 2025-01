Las exportaciones mineras en 2024 fueron de casi U$S 4.500 millones y más del 65% correspondieron al oro

Las exportaciones del sector minero en 2024 llegarán a casi U$S 4.500 millones, según los cálculos que hacen en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El año que acaba de terminar marcará un aumento en exportaciones, ya que en 2023 los envíos al exterior representaron U$S 4.060 millones y en 2022 habían sido de U$S 3.858 millones, según información del INDEC. Los envíos al exterior del oro entre enero y noviembre representaron U$S 2.753 millones. Siguen la plata, el litio y otros metales.

La minería todavía está lejos de realizar exportaciones similares a sectores como el de las manufacturas de origen agropecuario, que entre enero y noviembre fueron de U$S 27.219 millones, los productos primarios, que vendieron por U$S 16.953 millones, o los grandes rubros industriales como la química, que exportó en once meses por U$S 4.003 millones, según el INDEC.

De todos modos, distintos analistas ponderan el crecimiento que tendrá el sector minero en la próxima década, sobre todo si se concretan los megaproyectos millonarios de cobre y los desarrollos de litio que están en fase de exploración y construcción.

Por la transición energética, el cobre es cada vez más relevante en el mundo. La Argentina dejó de producir en 2018, pero hay fuertes expectativas en que a partir de 2030 comiencen a operar y exportar cinco o seis proyectos en la Puna que tienen dimensiones de escala mundial. Si esto se concreta, juntos podrían sumar más de U$S 10.000 millones anuales en exportaciones.

Oro, plata, litio

CAEM registró en el acumulado de once meses de 2024, entre enero y noviembre, que las exportaciones mineras representaron U$S 4.115 millones, superando a todo 2023. Los principales destinos de las exportaciones mineras de la Argentina son Suiza, Estados Unidos, China y la India.

A diferencia de lo que se cree con el litio y el cobre, el mineral que más dólares representa en exportaciones de la Argentina en la actualidad es el oro. Del total de los envíos al exterior de la minería metalífera (la extracción no metalífera incluye a rocas, arenas, cal, entre otros), el 67% corresponden a exportaciones auríferas, que en once meses sumaron U$S 2.753 millones.

Las principales provincias productoras de oro del país son Santa Cruz y San Juan. El fuerte peso en dólares de las exportaciones de oro en 2024 se debe a la suba de la onza a nivel internacional, que aumentó casi un 12% respecto a los valores de 2023. Se espera que el precio del oro en el mundo siga aumentando.

En segundo lugar de exportaciones mineras se ubica la plata, que totalizó entre enero y noviembre U$S 589 millones, es decir, alrededor de 13% del sector.

Luego sigue el litio, que en entre enero y noviembre realizó envíos por U$S 557 millones, representando un 12% del total. En los últimos meses se sumaron dos proyectos y ya son cuatro los que están en fase de producción en Salta, Catamarca y Jujuy. Se espera que la producción de litio en los próximos años aumente considerablemente. El resto de las exportaciones mineras tienen al plomo, zinc y otros minerales con US$ 66 millones y el resto suman alrededor de US$ 150 millones.