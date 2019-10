Charlotte Caniggia reveló que hará en las elecciones

Marcelo Tinelli quiso indagar en la postura política de la participante del Bailando por un sueño, Charlotte Caniggia, quien reveló que en las elecciones generales no ira a votar y pagará la multa.

"No creo que vote, voy a pagar la multa. No, no voy a votar, no me gusta mucho", aseguró la mediática, a lo que Tinelli se lamentó por el poco "compromiso cívico".

MÁS INFO Un intendente denuncia que "Cambiemos está comprando votos"

Pero el conductor no se dio por vencido y siguió indagando: "Usted es más cercano a un gobierno más peronista, justicialista, más cercano a lo popular. O a un pensamiento más liberal, de efecto derrame, sistemas que estuvieron durante años en Argentina, ¿cuál es tu pensamiento político?".

"No tengo pensamiento, lo único que quiero es que baje el dólar", concluyó la participante, y añadió: "Me gustaría que el dólar esté más abajo porque mi sueldo cada vez vale menos".