Cepo al dólar: Desde su aplicación, subió un 30% la cantidad de demandantes para comprar

Antes de que empezara septiembre, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, anunció el cepo que ponía un tope de U$S 10.000 por mes para cada persona. Desde aquella fecha, aumentó un 30% la cantidad de demandantes de la divisa estadounidense.

En el primer mes de vigencia, redujo un 49% la fuga de capitales al hacerla decrecer hasta los U$S 3.013 millones de formación neta de activos externos, pero también funcionó como un incentivo para que más personas se volcaran a comprar dólares.

Según el Balance Cambiario publicado por la autoridad monetaria, la cantidad de personas que compraron moneda norteamericana a través del mercado en septiembre (unas 1.690.000 personas) "representaron un aumento de 30% con respecto al mes previo".

De acuerdo a lo informado por el ente rector, el monto de compras per cápita se ubicó en U$S 1.500, ya que el 70% de las compras fueron por menos de U$S 1.000. En el último mes, el tipo de cambio aumentó $ 3 para alcanzar un nuevo récord histórico: $ 62,37.

Además, las cotizaciones paralelas saltaron en su valor para estirar la brecha con el oficial. Por ejemplo, el dólar blue se consigue a $ 70,75, un valor récord, mientras que el contado con liqui bordea los $ 80.

Para contener la suba, el ente rector efectuó una subasta de venta en contado de dólares estadounidenses por unos 115 millones, tras ofertar en el mercado un monto de 200 millones.