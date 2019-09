Caso Santiago Maldonado: el gendarme Emmanuel Echazú vuelve a estar imputado

La decisión judicial de revocar la resolución del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, tuvo impacto en la situación hasta el momento resuelta del gendarme Emmanuel Echazú, que vuelve a estar imputado en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

En el mismo fallo, la Cámara de Apelaciones descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut. Por eso mismo, revocó el sobreseimiento del gendarme Echazú: "El mismo será revocado atento los argumentos relacionado a la necesidad de profundizar la investigación".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre realizó una férrea defensa de los efectivos de Gendarmería que participaron del procedimiento en el Pu Lof de Cushamen y de la fuerza en general. y creía que era un tema cerrado. En noviembre de 2018, el juez Lleral cerró los dos expedientes por la desaparición de Santiago Maldonado y sobreseyó de forma total y definitiva al gendarme Emmanuel Echazú.

En aquella oportunidad el juez sostuvo que no encontró responsabilidades penales en la actuación de la Gendarmería y ordenó archivar la causa en el juzgado de Esquel. Lo hizo tras conocer la última pericia sobre el DNI de Santiago Maldonado que arrojó que no se encontraron "evidencias objetivas que indicaran que ese documento no hubiera estado sumergido en el agua por un período de hasta 90 días".