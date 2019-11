Carlos Stornelli tras declarar durante 11 horas: "Tratamos de responder a todos los interrogantes"

Tras 8 meses de rebeldía, el fiscal federal Carlos Stornelli se presentó en sede judicial de Dolores para declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla.

Al salir, aseguró: "La audiencia fue larga porque estoy a disposición para todos los cuestionamientos e interrogantes". "Estuvimos trabajando mucho durante las semanas previas, preparando todo lo que podía ser algún motivo de cuestionamiento, interrogatorio o estudiando las pruebas", confirmó.

Y agregó: "También tuvimos acceso a pruebas que nuevas que no conocíamos, así que bueno la predisposición fue total y obviamente tratamos de responder a todos los interrogantes"

Sobre el futuro, explicó que estará "a disposición del juez, si necesita más aclaraciones, ampliaciones o lo que sea". "Nosotros también hemos propuesto pruebas, pero bueno, 11 horas declaración ya casi me quedo sin saliva", relató.

Consultado sobre el contenido de su declaración, expresó: "He manifestado públicamente las cuestiones, me he extendido ahora en detalles, pero ahora el que lo tiene que analizar será el juez".

Respecto sobre si teme quedar procesado, aclaró que eso lo decidirá el juez y confirmó que aún no fue citado a una nueva audiencia. "Ojalá que Marcelo D'Alessio diga la verdad, él sabe mucho más que yo la verdad",

A Stornelli se lo investiga por una posible participación en una red de espionaje ilegal con terminales judiciales, políticas y periodísticas, y se le imputan ocho hechos delictivos.