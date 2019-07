Cande Tinelli explotó contra los trolls del Gobierno

Candelaria Tinelli rompió el silencio y descargó toda su furia por las sucesivas críticas que recibió luego de evidenciar la "macrisis" que afecta a todos los sectores.

Al ser la hija de Marcelo Tinelli, sus palabras no fueron bien recibidas por los trolls de Cambiemos, quienes la criticaron duramente en Twitter, donde su nombre se volvió tendencia al conocerse sus declaraciones.

“¿Es que nadie piensa en Cande Tinelli y su nivel de vida en este antro? Seres horribles”, escribió una persona de manera sarcástica. “La hija de Tinelli dijo que no vive sola por la macrisis. Tenès un departamento, Candelaria, y decís que no vivís sola por macrisis”, comentó otro usuario indignado en la red social.

Con el correr de las horas, Cande fue acumulando bronca y terminó estallando ante un usuario que escribió: "A Cande Tinelli ( @ candetinelli) le llegó la Macrisis. Bajón tener que ponerme a trabajar como el resto de los mortales. 'Mejor me voy a lo de Papá'".

Fiel al estilo que la caracteriza, y sin filtro, la It Girl no anduvo con vueltas: "Me pueden sobar ambas lolas", sentenció a modo de respuesta.