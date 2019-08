Belén Francese trató de machistas a Enrique Arce y Rodrigo De la Serna, estrellas de "La Casa de Papel"

El actor español Enrique Arce, famoso por su actuación en “La Casa de Papel”, se vio envuelto en un escándalo con la modelo Belén Francese. Ella lo acusó de machista, tras de los rumores que la vincularon amorosamente.

Luego de que una fan le recordara a “Arturito” (su personaje en la reconocida serie) en las redes el rumor que había corrido en 2018, respecto de un posible romance con Francese cuando visitó Buenos Aires, Arce sostuvo que tiene “mejor gusto” y que prefiere “los perros a los gatos”. La modelo recogió el guante y no dudó en salir al cruce.

Más tarde, Ángel de Brito le hizo llegar a la vedette el mensaje a través de Twitter: “Hola @belufrancese se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato”.

Jajajaja upa que caliente que se quedó 🔥🔥🔥🔥🔥Todo porque nunca entendió que NO es NO. Y exsss ? Las ganas ... mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridiculo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...:::::::! — Belen Francese (@belufrancese) August 9, 2019

La respuesta fue la siguiente: “Jajajaja, upa, qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y exsss? Las ganas... ¡mis dos exnovios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...”.

No lo conozco como persona. Solo lo cruce en un MF y no tengo interés de conocer Machirulos q se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican 🤮no son ni Target ❤️. — Belen Francese (@belufrancese) August 9, 2019

A su vez, el periodista le repreguntó: “¿De la Serna tampoco califica?”. “No lo conozco como persona. Solo lo crucé en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer Machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican; no son ni target”, replicó Francese.