Beatriz Sarlo elogió a la gestión de Gines González García y sorprendió a todos

La ensayista Beatriz Sarlo opinó sobre los funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, al cual, lo calificó como “muy variado” y repartió elogios para el ministro de Salud, Ginés González García por su gestión en el Ministerio de Seguridad.

"Me gusta Ginés González García. Me parece que tuvo un desempeño que me hace confiar", destacó la escritora en el programa Terapia de Noticias, por LN+ y admitió que es su ministro preferido de la actual gestión.

Enfatizó, además, que González García fue el encargado de que se sancionara la ley de medicamentos genéricos en la época de Néstor Kirchner: "Creo que eso es muy importante, por lo que hizo y por el riesgo que corrió".

Sobre aquella normativa, Sarlo reveló una charla que tuvo con el actual ministro de Salud: "Voy a contar una anécdota, no sé si a él le gustaría que la contara, pero yo me lo encontré en un canal de televisión cuando acababa de salir la ley y sin conocerlo me acerqué y le dije 'mire, ministro, lo quiero felicitar, porque genéricos hay en Canadá, Australia...', es decir, lo había en países cuya salud pública se respetaba".

Acto seguido, González García le respondió "con mucha honestidad y sinceridad" su comentario. "Me dijo 'todavía me están temblando las piernas'. Y en efecto, eso era así porque ahí recordé, que mi estupidez me había hecho olvidar, que el ministro de Salud de Arturo Illia también quiso poner los genéricos y fue una de las razones por las cuales le dieron el pasaje fuera de gobierno", señaló.