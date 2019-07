Baby Etchecopar denunció venta de drogas en Gimnasia de La Plata pero reconoció: "No sé si es verdad"

El conductor de A24 Baby Etchecopar volvió a hacer polémicas declaraciones cuando en su programa afirmó que "los K" vendían drogas en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata a partir de un comentario al pasar de un espectador en el teatro. Pero inmediatamente reconoció que no sabía "si era verdad".

Es la segunda controversia en la que está envuelto Etchecopar esta semana, tras sus comentarios misóginos contra las azafatas lo que le valió el repudio del gremio de Aeronavegantes.

"En el club Gimnasia de La Plata venden falopa (sic), me lo dijo la gente", afirmó de manera irresponsable Baby Etchecopar. Y prosiguió: "No sé si es verdad, son los K que venden falopa dentro del club, no creo que sea así".

El comentario inmediatamente generó repudio en las redes sociales.

Espero que Gimnasia inicie acciones legales contra Baby Etchecopar. — Nahuel Ciancio (@nahuelciancio2) July 31, 2019

Baby Etchecopar diciendo que en Gimnasia se vende droga. Que tipo hijo de puta. — Ariel🐺Fernández (@DerWolf1979) July 31, 2019