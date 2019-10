Baby Etchecopar comparó a Cristina Kirchner con un perro y aseguró que Néstor le gritaba

El periodista macrista Baby Etchecopar sigue con sus declaraciones repudiables luego de atacar nuevamente a Cristina Kirchner y asegurar que tanto Néstor como Alberto Fernández la violentaban verbalmente, en una desubicada analogía con una perro.

En su programa de A24, el polémico mediático aseguró: "Nestor y Alberto le pegaban dos gritos a Cristina y la mandaba a la cucha (sic). Pero cuando murió Nestor, a Cristina no la maneja nadie, ni Roemmers (por el dueño de los laboratorios homónimo) con todos los remedios que tiene para dormir. Entonces tengan cuidado".

Además, atacó a un ex colega de su propio canal: "Olvidate de Julio Bárbaro. No le creas nada. Está tirando con Alberto porque es su operador. ¿Pero te digo como es Julio Barbaro? '¡Esto no es peronismo!' Pero te vamos a dar la Conadep. ¡Esto es peronismo! No es traidor Bárbaro, es Alberto más viejo. Esos tipos echados del peronismo que después lo vuelven a tomar y le dicen tenes que decir esto".

El fallido actor Baby Etchecopar había realizado un polémico editorial en le reclamó a Alberto Fernández que no "calme a los que quieren venganza" por las constantes provocaciones que realizó a los que piensan distinto a él. Estas nuevas declaraciones se suman al constante ataque contra el próximo gobierno peronista.