Axel Kicillof tildó de "irresponsable" a Cambiemos y aseguró que no aceptará "extorsiones" para aprobar la ley impositiva

Luego de que Cambiemos hiciera caer la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de ley impositiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó a la oposición y aseguró que se trata de "una actitud irresponsable". "Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes", aseguró el mandatario provincial en una conferencia de prensa.

Tras pasar a un cuarto intermedio y ante la falta de acuerdo entre los diferentes espacios políticos, se truncó la sesión por la Ley Impositiva impulsada por el oficialismo. La oposición buscaba aplicar modificaciones a la iniciativa, un pedido que fue rechazado.

"Estamos en una situación penosa y una actitud irresponsable por parte de la oposición", aseguró Kicillof en conferencia de prensa. Y agregó: "Duró nueve días la actitud de ayudar al nuevo Gobierno, de colaborar".

La aprobación de la normativa es vital para llevar adelante la negociación de la deuda que vence en enero y que fue contraída por la gestión de María Eugenia Vidal. "En las declaraciones de los últimos días parecía que la oposición era oposición hace 10 años. Vienen de cuatro años de gobierno y de una derrota electoral contundente", recalcó.

En el mismo sentido, apuntó contra la gestión de Vidal en la provincia y la de Mauricio Macri a nivel nacional. "Acaba de dejar la inflación más alta desde la hiperinflación del '91", aclaró.

"No es producto de nuestro Gobierno, tenemos que enfrentarla. Hay que establecer nuevas prioridades en la provincia y no dejan a hacer", sostuvo. Y profundizó: "Dejaron una provincia arrasada y como oposición no se prestan a ayudar para solucionar los problemas que produjeron".