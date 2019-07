Axel Kicillof se define: "No soy marxista; soy peronista y keynesiano"

El precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se definió como peronista y keynesiano al negar ser marxista como lo afirman algunos medios hegemónicos. Además afirmó que tiene encuestas para todos los gustos y que no puede creer que digan que se vive "un veranito, cuando cada vez más empresas cierran".

El dirigente minimizó las críticas del oficialismo. "Entre los vecinos no es una preocupación que me acusen de marxista, yo me consideró peronista, pero me parece que es perder el centro dar esta discusión", aseguró. Pero aclaró: "No soy marxista; soy peronista y keynesiano".

En declaraciones al programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, el actual Diputado Nacional se refirió también a las modificaciones que quiere instalar el Gobierno en el planteo electoral: “Estoy muy preocupado por la falta de transparencia y los cambios que han metido en el escenario electoral, existen riesgos", advirtió que "han cambiado las reglas y el modo en que se transmiten los resultados, con respecto al anterior sistema no había mayores problemas más que una demora prudente" y puntualizó que "estoy muy preocupado por lo que pueda hacer la empresa Smartmatic y otros cambios realizados en esta etapa electoral".

"Responsabilizamos a los gobiernos nacionales y provinciales por lo que pueda pasar en las elecciones con la fidelidad de los datos", aseveró Kicillof. Y remarcó que "en todas las elecciones utilizan las encuestas como elemento de manipulación. Hay una intención de plantear como una realidad algo que funciona como un sondeo, para instalar ideas".

Acerca de las últimas declaraciones de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ex ministro de Economía afirmó: "yo no me separé, toda mi vida trabaje y viví de mi sueldo. Lo que me llamo la atención de Vidal es que parece que denunció a todo el gabinete por tener cuentas off shore”. En el mismo sentido, indicó que "lo que me llamó la atención de las declaraciones de Vidal es si no fueron una denuncia a todo su núcleo político que si participa de todas esas prácticas de enriquecimiento ilícito".

Sobre la actualidad de la economía, el legislador sostuvo: "El desempleo juvenil en los grandes centros urbanos es altísimo, no veo ningún veranito sino una caída de consumo peor que la que existe a nivel nacional", planteó el ex Ministro de Economía. Y recalcó que "la provincia multiplicó por tres su deuda en dólares y ningún área recauda dólares".

"Que Vidal se baje del helicóptero y vea con sus propios ojos como están echando gente en la provincia", indicó Kicillof. "Me parece que este modelo está generando mucho daño y estamos trabajando para que el Frente de Todos pueda estar al frente de la provincia pero también a nivel nacional", señaló. Asimismo, agregó que a la Gobernadora “le quedan 5 meses de gestión, que los trabaje".