Axel Kicillof dejó mal parado a Luis Novaresio por la banca de Daniel Scioli en diputados

En el comienzo de Animales Sueltos con Luis Novaresio como nuevo conductor estuvo el gobernador Axel Kicillof para una extensa entrevista. Uno de los momentos más tensos fue cuando el periodista macrista quiso poner en tela de juicio la legalidad de Daniel Scioli en el Congreso para la votación del proyecto de ley que modifica las jubilaciones de privilegio.

"¿Te hizo ruido verlo entrar a Scioli a la Cámara de Diputados ya designado embajador?", preguntó el operador mediático. El exministro de Economía le recalcó que fue "perfectamente legal" y aclaró: "ya no lo está diciendo nadie más porque quedó más que claro que era legal. Nos pasó ser oposición, hay un quórum estrecho, y buscas algo que puede o no ser real. En este caso no era real".

Novaresio quiso continuar con el debate y destacó que "juridicamente no hay discusión", pero se aventuró a imaginar que, si la situación hubiese sido al revés, Kicillof "no hubiese ido a votar".

"Mirá, si hacía falta si porque era una ley muy importante. Si es legal y políticamente necesario cómo no lo vas a hacer", aseguró el exministro de Economía. El periodista no quiso quedarse atrás y continuó: "Era un ruido. Ya estaba haciendo comunicados en Brasil como embajador y entra a votar. Es raro".

En ese momento, Kicillof disparó: "Pero hoy todo el mundo dice que es legal, bueno, si es legal, ¿qué problema hay? porque estamos en el marco de un sistema que establece ciertas reglas. Si vos cumplis esas reglas. Después a alguien puede gustarle más o menos".

El macrismo fue gobierno y defendió privilegios. Ahora es oposición y sigue defendiendo privilegios. Cuando no les gusta, empezar a hacer estas cosas, lo veo mal. Deberían ser más claros con sus posiciones", concluyó.