Anuncian cambios en los billetes y uno de mayor denominación

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, anticipó que no se emitirán más billetes con figuras de animales y anunció la creación de uno con valor de $2000 o $5000.

"Yo creo que en la familia nueva de billetes va a haber un billete más grande", anticipó Pesce en una entrevista para Crónica TV, donde también señaló que podría ser de "$2000 o $5000".

En esa línea señaló que "a los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio" y puso como ejemplo el de $200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto", por lo que estimó que la nueva denominación será de $5000.

Asimismo, habló de las imágenes que llevaran la nueva edición: "Ya lo dijo el Presidente, él quiere abandonar estas figuras de animalitos. Yo creo que siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste. Esperemos que esta familia nueva tenga consenso".

"No sólo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no sólo a una parte", indicó.

Vale destacar que, como cada partida nueva de billetes, llevaran la firma de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.