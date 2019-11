Antes de dejar la Presidencia, Mauricio Macri quiere ascender militares carapintadas

En un contexto dramático para la región, signado por el golpe de Estado en Bolivia, Mauricio Macri busca ascender a militares carapintadas, que hicieron el levantamiento armado contra el expresidente Raúl Alfonsín.

Con la firma de Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Ejecutivo envió un mensaje al Senado el 1 de noviembre para recabar "el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del Cuerpo de Comando - Armas del Ejército Argentino" detallados en el documento que ingresó por mesa de entrada el 4 de este mes.

El mensaje del Poder Ejecutivo al Senado.

Si bien cuando se enviaron los ascensos aún no se había concretado la interrupción del orden democrático en Bolivia, Evo Morales ya había denunciado que estaba en marcha el proceso. Según pudo saber El Destape, el mensaje del Ejecutivo aún no fue girado a la Comisión de Acuerdos per lo hará en los próximos días.

Una vez que llegue a la Comisión, deberán dictaminar sobre los ascensos propuestos. La misma tiene un total de 17 integrantes y la propuesta del oficialismo podría tener entre seis y siete votos, por lo que el éxito de la iniciativa podría verse trunco. En caso de lograr acuerdos y conseguir los votos necesarios, llegaría al recinto para aprobarse o rechazarse.

Se trata de militares carapintadas que se levantaron contra el primer presidente democrático de la Argentina después de la última dictadura cívico-militar. En total, son cinco ascensos: Carlos Alberto Corradi; Carlos Andrés Freites; Marcel Javier Alem Troncoso; Eduardo Pablo Garbini y Jorge Oscar Fernández.

Todos ellos - salvo Garbini - alcanzados por el decreto 1004/89 de indulto realizado por el expresidente Carrlos Menem a todos los participantes de las rebeliones carapintadas de la semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988, según consta en desaparecidos.org.

¿Quiénes son los militares que quiere ascender Macri?



Marcelo Troncoso nació el 25 de abril de 1964 y actualmente es Jefe del Departamento de Educación Provecional Militar e ingresó al cuerpo el 13 de diciembre de 1985. El 31 de octubre de 1988 fue arrestado por diez días por haberse desempeñado en el Regimiento de Infantería 5 "e integrando una columna de esa unidad que marchaba hacia la localidad de Monte Caseros con la finalidad de cercar a fuerzas militares que respondían a oficiales Jefes que públicamente habían manifestado desconocer la autoridad del entonces señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, abandonar la referida columna regresando a la sede de la Unidad de revista", además de sanciones por descuidos, negligencia, entre otras.

Eduardo Pablo Garbini nació el 18 de febrero de 1966, actualmente es Secretario de Prácticas Profesionales, Profesor, e ingresó en la carrera el 14 de febrero de 1982. El 31 de octubre de 1989 fue sancionado con 10 días de arresto por haberse desempeñado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 35, "adherirse a la posición adoptada por su Jefe de Compañía de no cumplimentar una orden en el alistamiento y marcha de ésta, en circunstancia de ocurrir graves episodios institucionales", entre otras como no entregar a tiempo cierta documentación, según consta en el proyecto PE 286/19 del Ejecutivo nacional.

Carlos Andrés Freites, nacido el 30 de diciembre de 1962, ingresó en la carrera militar el 16 de febrero de 1982 y actualmente tiene el cargo de Jefe de Departamento Ceremonial del Ejército. También tiene una sanción correspondiente al 31 de octubre de 1989 por haberse desempeñado "en el Regimiento de Infantería 12, formar parte de una columna de esa Unidad que hizo abandono de la misma para marchar a la localidad de Monte Caseros y plegarse a las fuerzas militares que respondían a las órdenes de Oficiales Jefes que públicamente habían manifestado desconocer la autoridad del entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército, cumpliendo además en ese lugar diversas actividades en favor de la postura asumida pr aquéllos". Ésto le valió diez días de arresto.

Jorge Oscar Fernández, que nació el 2 de febrero de 1965 e ingresó en la carrera militar el 15 de febrero de 1983, actualmente se desempeña como Jefe de División Material. También fue arrestado 10 días, el 2 de marzo de 1989, por haberse desempeñado "en el Regimiento de Infantería Mecanizado 35, adherirse a la posición adoptada por su Jefe de Compañía de no cumplimentar una orden impartida por el titular de esa Unidad consistente en el aislamiento y marcha de ésta, en circunstancias de ocurrir graves episodios institucionales".

Finalmente, Carlos Andrés Corradi, nacido el 15 de junio de 1963 y con inicio en la carrera militar el 16 de febrero de 1982, actualmente ocupa el cargo de Jefe División V - Gestión Presupuestaria. Fue arrestado durante siete días, el 31 de octubre de 1989, por "no dar cumplimiento a la orden de alistarse impartida por el Regimiento de Infantería Mecanizado 35, en una reunión de cuadros, en oportunidad de los acontecimientos institucionales de Monte Caseros, dejando dudas sobre el sentido de deber de obediencia a sus mandos, sin incurrir en delito".

A Corradi buscarán promoverlo al cargo de Teniente Coronel del Cuerpo Comando de Infantería, al igual que a Jorge Fernández, Carlos Freites, Eduardo Garbini y Marcelo Troncoso.

Alzamientos carapintadas

Fueron una serie de levantamientos militares que ocurrieron entre 1987 y 1990, en el primer gobierno democrático luego de la última dictadura cívico militar. Un grupo de efectivos del Ejército Argentino, que se autodefinieron como carapintadas, desobedecieron las instituciones constitucionales y su cadena de mando, lo que fue considerado como intento de golpe de Estado contra.

Mediante el Decreto 1004/89, el expresidente Carlos Menem indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988. Los que actualmente quiere ascender el macrismo, forman parte de este grupo.