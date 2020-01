Anibal Fernández le contestó a Carrió luego de que lo denunciara de "querer matarla"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández pidió que “alguien medique o interne” a Elia Carrió, luego de que asegurara en las redes que él la iba “a matar”.

"Solicito ayuda, todo tiene un límite. Esta señora está muy enferma. Ruego que alguien se haga cargo del asunto y la interne o la mediquen adecuadamente", escribió Fernández en Twitter, y agregó: "Por su condición de sucia, ruego abstenerse. No tiene solución”.

"Lo hablé en una entrevista con Jorge Lanata en la que le pedí a 'Milani que no me mate' y a 'Aníbal Fernández que no me mande a matar'. Dada las amenazas, desde entonces tengo custodia otorgada por la justicia federal. Todo esto forma parte de la denuncia de febrero y marzo", había denunciado la diputada nacional.

Además, esto ocurre en el marco de una convocatoria de la oposición, impulsada por la líder de la Coalición para homenajear a Alberto Nisman a cinco años de su muerte.

