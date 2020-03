Álvarez Agis: "Techint en 2019 cobró 300 millones de dólares en subsidios del Estado"

En medio de la pelea del Gobierno con Techint por los despidos de la empresa a 1450 trabajadores, el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis denunció: "Techint el año pasado cobró 300 millones de dólares en subsidios del Estado".

"Es la hora de ganar menos, hermano" y "miserable" fueron algunas de las palabras que usó el presidente Alberto Fernández, sin nombrarlo, contra Paolo Rocca, el hombre más rico del país que en medio de la pandemia por el coronavirus despidió a cientos de empleados el fin de semana pasado.

Explosivo el ex viceministro de Economía pic.twitter.com/IxjU8unEeB — Jon Heguier (@JonHeguier) March 31, 2020

El ex Nº 2 del Ministerio de Economía que supo conducir Axel Kicillof afirmó en una entrevista en C5N: "Uno podría decir: 'es verdad, Techint no va a tener la demanda que esperaba y esos 1450 trabajadores probablemente no van a tener el trabajo que Techint esperaba'. Bueno, pero Techint el año pasado cobró 300 millones de dólares en subsidios del Estado", afirmó Álvarez Agis.

Agregó a esa denuncia: "En Vaca Muerta las empresas producen con un subsidio estatal. Subsidio estatal que a las empresas privadas les encanta. Ahora, cuando el Estado en el medio de una pandemia... Porque no es que en una situación normal, Alberto Fernández les dijo quiero que hagan esto", se quejó el economista en la televisión.

Además de Techint, la familia Rocca posee sus dos empresas principales: Tenaris (tubos sin costura, de la cual Paolo Rocca es CEO) y Ternium (aceros planos), que suman más de 40.000 empleados globales. El holding, controlado por la familia a través de la sociedad San Faustín, con sede en Luxemburgo, opera en 45 países. En Argentina, además, operan Tecpetrol (que revolucionó la producción de gas en Vaca Muerta) y Techint Ingeniería & Construcción. La riqueza asciende a 8.000 millones de dólares, según el ranking de la revista Forbes.