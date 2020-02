Enojado, furioso. En llamas. Con un palo implícito para el macrismo de Daniel Angelici, Jorge Amor Ameal expuso su molestia por el allanamiento sufrido este sábado en La Bombonera. En diálogo con Radio Mitre, sentenció: "Vinieron con la idea de suspender el partido, pero hicimos todo y se juega. Hubo riesgo de suspensión, pero se juega".

De este modo, el partido entre Boca y Atlético Tucumán (sábado a las 21:45) no corre riesgo de ser postergado. Sin embargo, Ameal insistió: "Se crea un clima enrarecido que nosotros no entendemos, queremos un club en paz, no judicializado como hoy en día. Estoy preocupado. No quiero pensar en cosas raras. Sacamos a gente de la seguridad y quizás a alguien no le caiga bien".

Sobre Juan Bautista Mahiques, fiscal a cargo de la causa y hombre que integró el Poder Judicial de la Nación bajo el mandato de Mauricio Macri, agregó: "Nos llamó mucho la atención su actitud. Le digo que busque donde tiene que buscar. En ocho años nunca pasó nada en Boca y ahora sí, es raro".