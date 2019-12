Alfredo Leuco estalló furioso contra Alberto Fernández: "No creo que nos vaya bien"

Alfredo Leuco estalló en vivo contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner. A horas de su asunción como presidente y vicepresidenta, el periodista apuntó contra ellos y aseguró que al país no le irá bien.

Apenas unos días después de criticar al votante del ahora mandatario, donde aseguró que "no tenían vergüenza", ahora les habló a ellos y les deseó malos augurios.

En su editorial del 10 de diciemre, afirmó que "comienza otra historia" y que es el arranque del "cuarto gobierno kirchnerista con una Cristina recargada y más chavista que nunca".

"No quiero ser agorero, ni aguarle la fiesta a quienes votaron con esperanza. Pero tampoco quiero ser falso ni mentiroso, me rebela la hipocresía", afirmó.

Y continuó: "Por eso le quiero decir exactamente lo que siento y lo que pienso, aunque vaya en contra de la corriente mayoritaria. Yo por supuesto que quiero que nos vaya bien a los argentinos. Pero no creo que con los Fernández nos vaya bien".



"No soy para nada optimista porque trato de ver lo que pasa y de leer la realidad con la mayor rigurosidad posible. Ojalá me equivoque. Pero yo escuché al presidente Alberto Fernández decir que no hay pruebas para condenar a Cristina y que es una perseguida política. El dijo que es lo mismo que Cristina. Y eso se lo creo", explicó.

Además, aseguró que "Alberto se manifestó conmovido por el ataque furioso que su jefa hizo contra el tribunal que la estaba juzgando" y que "dijo que varios jueces van a tener que rendir cuentas por las barrabasadas que escribieron".

"Acaba de plantear que hay medios que los quieren hacer pelear cuando es muy claro que la unidad prende de un hilo y que mucha de la información que publican los periodistas sobre enfrentamientos y diferencias entre Cristina y Alberto, son suministradas por gente que está al lado de Cristina y Alberto", opinó intentando generar una imagen de rivalidad entre ambos funcionarios.