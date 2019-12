Alfredo Cornejo se enojó e insultó a Pablo Duggan al aire en Radio 10

El diputado nacional por Mendoza Alfredo Cornejo insultó al periodista Pablo Duggan durante el aire de su programa en Radio 10. Fue tras haber discutido por la herencia económica y social que dejó el macrismo tras su paso por el poder.

A PARTIR DEL MINUTO 3 COMIENZA LA DISPUTA

En medio del debate por la ley de Solidaridad y Reactivación productiva en el marco de la Emergencia Pública que se da en el Congreso, el exgobernador intercambiaba ideas con el conductor. Duggan remarcaba que Cornejo formó parte de la alianza que dejó al país en una "emergencia".

La discusión siguió en torno a la delegación de facultades extraordinarias que originalmente planteaba el proyecto en el marco de la urgencia social. Sin embargo, el legislador negaba el calificativo sobre la realidad que atraviesa el país y afirmaba que el Indec todavía no ha aseverado que la pobreza sea del 40%.

Mientras Cornejo se enojaba, Duggan retrucó: "El país hecho pelota por ustedes, no por mí". Al parecer, la frase desencajó al diputado.

"Si querés bajar línea no me uses, te agradezco el contacto", cerró y cuando se alejaba, disparó: "Andate a la mierda". Por su parte, Duggan atinó a reírse, pero sentenció: "Es una vergüenza"