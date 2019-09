Alfredo Casero reabrió su Twitter con un video en apoyo a Macri

Luego de abandonar las redes sociales por pedido de sus hijos, el ex humorista Alfredo Casero volvió a publicar videos en su cuenta de Twitter y convocó una marcha a favor del presidente Mauricio Macri.

Tras ser operado el pasado martes por su bypass gástrico, casero reapareció en la red social del pajarito con dos extraños videos.

"Amigos queridos, no estoy internado. Por favor no devuelvan las entradas de los shows que estamos haciendo el viernes y el sábado, sería realmente una pena. Voy a hacerlos, no tengo ningún problema”, apuntó en uno de los videos. Y agregó: “Lo que hice fue darle bola a una intervención que tenía que hacer por complicaciones que tuve por las operaciones, pero es una cosa que cada tanto aparece”.

En tanto que en el otro reveló que tuvo "un problema" cuando volvió de un viaje, pero "ya está". "No estoy mal ahora. Lo único que trato, es hacer mi vida y mis cosas de una manera medianamente tranquila”, señaló.

Y luego convocó a una marcha en la Plaza de Mayo para el próximo 19 de octubre en apoyo a Macri. "Estoy totalmente en contra del populismo y lamento que la gente de la DAIA haya tomado a mal lo que dije de los nazis", sostuvo. "Lamentablemente para muchos no me estoy muriendo", disparó.