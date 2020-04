Alejandra Gils Carbó, explosiva contra Rosenkrantz y Clarín tras el rechazo al pedido de Cristina Kirchner

Alejandra Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, demostró su disconformidad por la desestimación del pedido de Cristina Kirchner a la Corte para realizar sesiones virtuales, y fue contundente: "Si la Corte no interviene es porque no quiere. Tiene fundamentos para intervenir y lo hizo en casos donde tenía muchos menos y decidió hacerlo".

En diálogo con El Destape Radio, la abogada evidenció el accionar de la Corte junto a Clarín:"Se sientan a desempolvar viejos fallos para que no se puede hacer una reforma tributaria y los difunden en Clarin". Además, admitió que "la influencia de las 11.000 personas que pagarían el impuesto en los jueces es enorme": "Algunos actúan como sus empleados".

"Hay millones de personas que van a quedar desempleadas y se necesitan recursos genuinos", aseguró Gils Carbó y se preguntó: "¿Qué va a decir Rosenkrantz cuanto tenga una crisis humanitaria en sus hombros porque no hubo recursos genuinos?". "Lo que está en juego es que millones de personas puedan comer si el Estado no logra hacerse de recursos genuinos", sentenció.

Sobre el pedido a la Corte para que sesione el Congreso de manera virtual, la ex Procuradora de la Nación afirmó que "no es una mera consulta, es una situación realmente excepcional" y que "hay sectores de la oposición y de sectores económicos que no quieren que se vote una reforma tributaria": "Cualquier juez del país puede dictar una cautelar para impedir que se vote y lo va a promover la oposición que defiende a las grandes fortunas", afirmó.

La abogada explicó que "se han barajado argumentos que no tienen que ver con la situación actual" como, por ejemplo, "dicen que habría intromisión de Poderes": "Acá no hay intromisión indebida de Poderes, porque es el Senado el que lo pide". También manifestó que "no es cierto que las doctrinas se barajan" e indicó que "la competencia originaria es otro argumento que dan" pero que, por ejemplo, "en la causa Riachuelo la Corte quiso intervenir pese a que no era competencia originaria".