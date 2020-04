Alberto reveló una charla inédita con el Papa Francisco

El presidente Alberto Fernández se refirió a su vínculo con el Papa Francisco y contó una charla inédita que tuvo con él antes de que fuera elegido con el sucesor de Benedicto XVI.

El primer mandatario brindó una entrevista a Perfil.com, donde contó que casualmente se encontró con el Sumo Pontífice (en ese entonces Arsobispo de Buenos Aires) en la sala de espera de el odontólogo que ambos compartían.

El encuentro ocurrió la semana previa al viaje de consagración a Roma. “Tal vez no vuelva más, porque va a ser papa”, le comentó Alberto, aunque el líder religioso le insistió: “Quédese tranquilo que vuelvo”.

Tiempo después, el dentista le recomendó al Presidente que hablara con Francisco y tras una clase en Madrid, Alberto realizó escala en Roma para expresarle el cambio que le generó la noticia.

“¿Se acuerda de que siempre me quejaba de cómo era la Iglesia y usted me decía que no podía hacer más porque no era el jefe de la Iglesia? Ahora que sí lo es y lo vi actuar, siento que estoy más cerca de la Iglesia”, le comentó a Francisco.