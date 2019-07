Alberto Fernández: "Voy a seguir atendiendo a los periodistas con manual de estilo macrista"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, continuó con su estilo conciliador a pesar de los periodistas que siguen "el manual de estilo macrista" y aseguró que no les negará preguntas.

"Voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hacen las 20 preguntas de rigor que manda el manual de estilo macrista", afirmó el exjefe de Gabinete, en diálogo con "Habrá Consecuencias", programa que se emite por El Destape Radio.

Y continuó: "Más allá de las encuestas que publican los medios creemos que Argentina necesita cambiar todo lo que creó Macri".

El precandidato se refirió a la situación económica y lanzó fuertes críticas contra el oficialismo: "¿Cuál es la recuperación de la economía que dice el Gobierno? ¿La pobreza superando el 35%? ¿La inflación arriba del 2% mensual?".

Del mismo, señaló que "el Gobierno tiene que dejar de mentir", apuntó "ya sé cómo se negocia con el FMI, he negociado con ellos en situaciones como esta. Y no se le dice a todo que sí", puntualizó que "El FMI es un acreedor que quiere cobrar, e incluso acaba de reconocer que si esto sigue así no va a poder cobrar" y destacó que "nuestro objetivo es reconocer al FMI como un acreedor y punto. Y nosotros definir nuestra política económica para pagar."