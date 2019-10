Alberto Fernández, sobre la crisis económica: "No sé en qué escenario vamos a estar el 10 de diciembre"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, vinculó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a las responsabilidades frente a la crisis económica argentina y reveló que les explicó a sus autoridades de la fuga de capitales que hubo en la gestión de Mauricio Macri.

"Las dos veces que me reuní con representantes del FMI le expliqué de la cantidad de plata que se fugó, de su crédito. Por lo cual también el Fondo tiene responsabilidad", aseguró el exjefe de Gabinete, en diálogo con el programa radial "Mirá quién habla", por FM 102.3 por lo que advirtió: "La verdad es que sobre la deuda (externa) no sabemos nada sobre lo que está pasando. No sé en qué escenario vamos a estar parados el 10 de diciembre".

Además, Fernández añadió que "Mauricio Macri ha cruzado un límite con la pobreza. El Gobierno tuvo una actitud de abandono con la gente en su gestión" y que, en caso de alzarse como presidente, "la idea es que el éxito, contra la pobreza, sea de todos, no del presidente. Por eso quiero que haya un Observatorio que controle que los recursos alimentarios lleguen a quienes lo necesitan".

"La idea es darle un sentido épico a la batalla contra la pobreza. Que haya algo que nos una a todos, porque la causa es muy noble: son argentinos que la están pasando muy mal", afirmó.

En cuanto a las elecciones generales de este domingo, Fernández deslizó: "Estamos muy atentos al sistema de escrutinio y recuento de votos. Espero que la locura macrista no llegue a tanto. Si las cosas son como dicen, la tendencia se tendría que conocer temprano, 9 o 10 de la noche",

"Lo único que planteo es que no haya actitudes caprichosas o enloquecidas (por Mauricio Macri) después del domingo, como en las #PASO", pidió Fernández y lamentó que "evitar la corrida del lunes después de las PASO nos hubiera evitado angustia. Después Mauricio Macri pidió disculpas. Hace falta calma".