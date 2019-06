Alberto Fernández: "Si quieren debato con Trump, que es el jefe de Macri"

El precandidato a presidente Alberto Fernández ratificó que no está interesado en un debate con Mauricio Macri tras los engaños del mismo en 2015, y chicaneó que en todo caso enfrentaría ideas con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien definió como su "jefe".

"Si quieren debato con Trump no tengo problema. Trump es le jefe de Macri”, aseguró el exjefe de Gabinete, en diálogo con María O'Donnell, y argumentó: "Es inútil debatir con un mentiroso. Yo voy y debato pero ¿para qué sirvió el debate anterior? Para mentirle a la gente. Sirvió para darle un marco de veracidad a algo que era todo mentira".

"¿Por qué no te ocupas de que el ministro de economía tiene toda la plata fuera del país?"

Y explicó que la política de Macri y Peña "es de manipulación social. La idea de que en las redes se democratiza la palabra es una idea que manipula a la gente de manera peligrosa. El debate fue una gran manipulación”.

LEA MÁS Melconian le dijo a Fantino que hay que ajustar a su madre jubilada

Por otra parte, Fernández también se cruzó con la periodista cuando lo increpó por la vivienda en la que vive, a nombre de Enrique "Pepe" Albistur: "Vivo en la casa de un amigo íntimo mío, dejé de pagar alquiler, pero por qué no te ocupas de que el ministro de economía tiene toda la plata fuera del país y yo tengo que rendir cuentas por qué me prestan un departamento”.

"El Presidente vivió en una casa de Arribas. Yo no tengo una casa, no tengo otra casa. Macri me arruinó el estudio jurídico. No le preguntan a ellos este tipo de cuestiones”, disparó.

También dejó clarificó el armado de las listas en los distritos y desmitificó la idea de que el candidato a presidente debe armarlas: "Nunca el presidente diseña las listas como nadie se mete en el gobierno que va armar el presidente. Qué me importa quién va a ser el diputado de Córdoba. No es mi problema. Quiero diputados que sean socios conmigo, no obedientes”.

"Parece que los gobernadores ganaron autonomía en el gobierno de Macri, pero parece que no en cuestiones de economía”, cerró.