Alberto Fernández recibió a Santiago Cafiero para analizar la extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández recibió en la Residencia de Olivos al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para "comenzar a definir la extensión" del aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. El fin de semana, Fernández anunciará hasta qué fecha será esa extensión.

El Presidente y el jefe de Gabinete analizaron "informes técnicos" del ministerio de Salud y otras carteras sobre los resultados de la medida dispuesta el 20 de marzo y luego prorrogada hasta el domingo 12 de abril.

Según se informó desde Presidencia, Cafiero se trasladó hacia la Quinta de Olivos "con las definiciones del reciente encuentro con la UIA, la Cámara de Comercio y la CGT".

El Jefe de Estado ayer adelantó la continuidad de la cuarentena y advirtió que habrá controles más estrictos en los grandes centros urbanos.

En declaraciones a C5N, Fernández advirtió que "no" lo "corran con la economía" para terminar con la cuarentena porque no lo "van a hacer cambiar de opinión", y afirmó que estará "tranquilo" sabiendo que pudo "salvar las vidas".

"No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión", enfatizó.