Navarro: "Clarín, Techint y Duhalde operan para apretar a Alberto"

Roberto Navarro comenzó su editorial en El Destape Radio diferenciando la estrategia de dos diarios del mundo en este contexto de pandemia por el coronavirus. El Financial Times, sorprendentemente, considera que los gobiernos europeos tendrán que tener un papel más activo en la economía, pero Clarín todo lo contrario.

"Al finalizar la pandemia Europa tiene que ser otra", consideró Navarro y se preguntó: ¿Y en Argentina?. "Seguramente tendremos menos muertos por el buen trabajo que hizo el Gobierno. Pero en este país lo que se va a ver es algo que no sucede en Europa, que es la pobreza y la desesperación de los que no tienen ahorro que sí tienen los europeos", afirmó.

Después de muchos meses, porque el pico va a llegar alrededor de mayo, van a haber personas que no cobren sus sueldos (porque está lleno de empresarios que no pagan sus sueldos), personas que no puedan ejercer su oficio y que no le alcanzan los 10 mil pesos; y se va a sumar por los fallecimientos diarios, la desesperación social.

En ese momento, se sumará la presión de los medios de comunicación. Si las denuncias de estos días por el pago de los alimentos se dieran en medio de la muerte y la miseria, ¿qué harían?. "Falta poco", sostuvo el conductor.

"Yo veía maniobras raras en esos grupos de desestabilizadores sistemáticos e históricos: Techint, algunos sectores del sindicalismo, de Eduardo Duhalde merodeando", afirmó Navarro y contó que ahora se sumó un actor fundamental: el Grupo Clarín.

Ayer en TN le dieron a Duhalde más de 15 minutos para que dijera lo que quisiera. En un principio, el ex presidente consideró que en este contexto que hay que defender a los grandes empresarios. Luego, tildó de "inexpertos" a los ministros que gobiernan en la actualidad. "Apuntan contra Santiago Cafiero, contra Matías Kulfas, pero en el fondo apuntan contra el Presidente porque él fue quien los eligió", afirmó Navarro y consideró que es una estrategia para golpear a Alberto en el momento que llegue la mayor debilidad.

"Para condicionarlo e imponerle su plan económico, para separarlo de Cristina, para romper la coalición", continúo diciendo el conductor. En este sentido, Navarro admitió que buscan hacer lo que quisieron hacer desde un principio: cooptarlo. "Si con alguien les va a costar hacer eso, es con Alberto Fernández", aseguró. Pero, igualmente, advirtió que también a él pueden doblarle el brazo.

"Sepanlo, van a ir por Alberto en su peor momento. Estemos atentos", finalizó diciendo el conductor.