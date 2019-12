Alberto Fernández le advirtió Mauricio Macri que tendrá que responder ante la Justicia tras dejar el Gobierno

El presidente electo Alberto Fernández afirmó que "la Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente ahora lo va a perseguir a él" y adelantó que durante su Gobierno se terminaron los operadores políticos. "Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno", afirmó.

"Esta Justicia no puede seguir funcionando, porque eso no es Justicia. La Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente ahora lo va a perseguir a él”, manifestó en una entrevista con el canal C5N.

“Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el consejo de la magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine", sostuvo.

En otro tema, Fernández cruzó a Macri, quien en uno de los videos que emitió por redes sociales dijo sobre el mandatario electo que "muchas de las cosas que él ha dicho no son las que uno piensa" y le endilgó que "dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno".



Fernández enfatizó: "No soy un ladrón, no voy a dejar que roben y quiero poner a la Argentina de pie". "Le agradezco mucho los consejos (a Macri), pero la gran diferencia no es que uno habla mucho y el otro habla poco, sino que uno dice la verdad y el otro miente. Y yo no miento", sentenció Fernández.



Añadió que "yo no puedo mentirle a la gente", y recordó que al cabo del gobierno de Macri y pese a las promesas "la economía no va a crecer y este año está dejando una inflación del 57%". "Uno miente y el otro no", insistió el futuro jefe de Estado, quien acusó a Macri de formular una "formidable mentira que confundió a los argentinos".