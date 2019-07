Alberto Fernández en Córdoba: "No voy a impedir que sean juzgados los ex funcionarios kirchneristas presos"

Alberto Fernández fue entrevistado por uno de los periodistas más oficialistas del país, el cordobés Mario Pereyra, conductor en Cadena 3. Allí, el candidato afirmó: "Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. No voy a hacer nada para impedir que sean juzgados, nada, absolutamente nada".

El precandidato a presidente del Frente de Todos participó del programa Mesa de Café, en la emisora radicada en la provincia donde Mauricio Macri ganó en 2015 con el 70%.

Allí, Fernández manifestó: "A mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción, nunca nadie, nunca un juez me citó a declarar por una causa de corrupción". Al conductor le dijo: "Usted lo que me pide es que me haga cargo de lo que otros hacen, la mayoría de esos hechos ocurrieron cuando yo ya no estaba en el gobierno", aseguró el candidato.

Además, contó Alberto: "Cuando yo fui jefe de gabinete en el gobierno hubo tres hechos de corrupción presunta: la valija de Antonini Wilson, el caso de Felisa Miceli y el caso Skanska", repasó y agregó: "En los tres casos les pedí la renuncia a los funcionarios y que vayan a dar explicaciones a la justicia".

Finalizó el tema: "De las tres causas, dos están abiertas y en la tercera está condenada Felisa Miceli. Si quiere contar todo, cuente todo".